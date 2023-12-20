Президенты Туркменистана и Ирана провели телефонный разговор

Приоритетные вопросы двустороннего партнерства обсудили по телефону президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси.

В ходе беседы стороны отметили, что конструктивный туркменско-иранский диалог успешно развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в рамках международных организаций.

В числе приоритетов двусторонних отношений было названо торгово-экономическое партнерство. В частности, главы государств-соседей отметили, что газовая сфера является одним из основных направлений этого сотрудничества. Особое внимание здесь было уделено вопросу поставок туркменского природного газа в Иран и через него в третьи страны посредством системы SWAP.

Президенты Туркменистана и Ирана также обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере электроэнергетики и на транспорте. В частности, стороны выразили заинтересованность в увеличении объемов грузоперевозок. Кроме того, глава Туркменистан подчеркнул, что накоплен позитивный опыт совместной работы в сфере строительства автодорог.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

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