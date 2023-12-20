Делегация Туркменистана провела в Брюсселе переговоры по вопросам прав человека

Делегации Евросоюза и Туркменистана обсудили в Брюсселе ситуацию с правами человека в стране.

Туркменскую делегацию, в которую вошли омбудсмен, представители МИД, МВД и Минюста, возглавил директор Института государства, права и демократии Ягмыр Нурыев. От Евросоюза в переговорах приняли участие представители отдела Центральной Азии Европейской службы внешних связей, генерального директората по международным партнерствам Европейской комиссии и офиса специального представителя ЕС по Центральной Азии.

Стороны обсудили ход реализации Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, а также рассмотрели вопросы укрепления правовой системы страны и деятельность института омбудсмена страны за 2023 год.

Также туркменская сторона проинформировала европейских партнеров об усилиях по обеспечению свободы передвижения, вероисповедания и регистрации новых общественных организаций.

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