Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Москве

Вице-премьер правительства Туркменистана по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов принял участие в заседании Совета глав правительств стран – членов СНГ в Москве.

Выступая на заседании, он отметил, что за последние годы торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана с государствами – членами СНГ заметно активизировалось, последовательно укрепляются торгово-экономические связи, восстанавливаются торговые цепочки, создаются новые рынки сбыта. По его словам, объем торговли Туркменистана со странами Содружества за 10 месяцев текущего года превысил 2,6 миллиарда долларов США.

Он также сообщил, что в Туркменистане зарегистрированы 478 инвестиционных проектов с участием компаний из стран СНГ на сумму около 5 миллиардов долларов. «Хотел бы особо отметить, что торгово-экономические и инвестиционные связи Туркменистана со многими государствами СНГ развиваются по нарастающей и представляют собой хорошую основу для дальнейшего стабильного экономического развития», – сказал туркменский вице-премьер.

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