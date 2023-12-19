На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 51 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 51 сделка на 22 миллиона 105 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Афганистана приобрели карбамид, произведенный на технологических установках госконцерна «Туркменхимия» и осветительный керосин. Помимо этого, бизнесменам из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии были реализованы продукция текстильной промышленности, хлопчатобумажная пряжа и ткань, хлопковое и регенерированное волокно, а также различные отходы хлопкопрядения и промышленного производства.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили технический йод (госконцерна «Туркменхимия»), полипропилен, нефтяной битум и базовое масло (госконцерна «Туркменнефть»), ковры ручной работы и хлопчатобумажную пряжу на 220 миллионов манатов.

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