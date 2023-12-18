Делегация Туркменистана обсудила в Афганистане вопросы развития партнерства в энергетике и на транспорте

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым совершила рабочую поездку в афганскую провинцию Герат.

В ходе встреч с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, министром горнорудной промышленности Шахабутдином Делаваром и министром промышленности и торговли Нуретдином Азизи был рассмотрен ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

В частности, стороны обсудили нынешнее состояние реализации проектов строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, высоковольтной линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан и развития железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

Делегация Туркменистана и афганские коллеги также посетили энергетические и транспортные объекты, строительство которых осуществляется туркменскими и афганскими компаниями.

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