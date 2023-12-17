Туркменистан и Таиланд расширяют взаимодействие

Ключевые вопросы расширения двустороннего партнерства были обсуждены в ходе межмидовских консультаций в формате онлайн между руководителями структурных подразделений МИД Туркменистана и Королевства Таиланд.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили позитивную динамику партнерства в рамках международных организаций, в том числе ООН, обсудили вопросы создания межпарламентской группы дружбы и обмена визитами парламентариев двух стран.

Дипломаты также отметили актуальность продолжения межмидовских консультаций, активизации торгово-экономических связей путем установления тесных отношений между торгово-промышленными палатами двух стран и проведения деловых форумов с участием бизнес-кругов Туркменистана и Таиланда.

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