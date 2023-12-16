В Ашхабаде подвели итоги певческого конкурса «Самая яркая звезда года»

В Ашхабаде состоялся финал певческого конкурса «Самая яркая звезда года», организованный Министерством культуры Туркменистана совместно с Госкомитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии, а также Центральным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули. Смотр собрал талантливых молодых вокалистов и эстрадных исполнителей из всех регионов страны в возрасте от 17 до 35 лет.

По итогам творческого марафона, проходившего в несколько отборочных туров на уровне регионов, в финал вышли десять исполнителей, за которых посредством sms-сообщений проголосовало большинство телезрителей и радиослушателей.

Музыкальное соперничество длилось в течение нескольких часов. После подсчета голосов, отправленных зрителями с помощью sms-сообщений, ведущие объявили итоги конкурса. Победителем в этом творческом марафоне и обладателем главного приза «Самая яркая звезда года» стала Бахар Аннаева, которой был вручен переходящий кубок и ценный подарок. Соответствующие сертификаты и ценные подарки были также вручены всем лауреатам конкурса.

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