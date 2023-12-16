Зажглись огни на главной новогодней елке Туркменистана

Яркие огни зажглись на главной новогодней елке Туркменистана, возвестив о скором приходе долгожданного праздника – Нового года. По сложившейся традиции центром торжеств стала площадь перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде, где установлена главная елка страны и раскинулся сказочный городок.

В этом году шествие Аяз баба (Деда Мороза) и Гарпамык (Снегурочки) к новогодней елке прошло через первый в Туркменистане «умный» город Аркадаг, торжественное открытие которого состоялось в июне этого года. Из Аркадага Аяз баба и Гарпамык на белоснежном кабриолете прибыли в Ашхабад, где, сменив автомобиль на фаэтон, запряженный грациозными ахалтекинцами, приехали к главной елке Туркменистана.

Здесь по мановению волшебной палочки Аяз баба засверкала яркими огнями красавица-елка. Вслед за ней «зажглись» все новогодние елки, установленные на площадях городов и сел Туркменистана, где также прошли красочные представления.

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