В Туркменистане отметили День работников нефтегазовой промышленности и геологии

В Центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана в Ашхабаде состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Выступившие на собрании отметили значение нефтегазовой отрасли для социально-экономического развития Туркменистана. В частности, было подчеркнуто, что поэтапное освоение газового месторождения «Галкыныш» («Возрождение»), являющегося одним из крупнейших в мире, расширяет возможности поставок туркменского природного газа на международные рынки. Также была отмечена актуальность соблюдения экологических и природоохранных норм при разработке нефтегазовых месторождений, добыче, переработке и транспортировки энергоресурсов.

В ходе торжественного собрания по случаю Дня работников нефтегазовой промышленности и геологии наиболее отличившимся нефтяникам, газовикам, геологам и другим работникам ТЭК от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова были вручены ценные подарки. Также состоялась церемония вручения грамот и ценных подарков победителям творческого конкурса, организованного государственным концерном «Туркменгаз», Советом профсоюзов работников нефтегазовой промышленности и редакцией газеты «Небит-газ» на лучшую статью, очерк, фоторепортаж и стихотворение, посвященные достижения нефтегазового комплекса страны. Затем состоялся праздничный концерт мастеров искусств.

Праздничные мероприятия в честь Дня работников нефтегазовой промышленности и геологии прошли во всех регионах Туркменистана.

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