Туркменские и германские врачи обсудили вопросы развития сотрудничества

Вопросы развития сотрудничества были обсуждены в ходе XI Туркменско-германского медицинского форума в гибридном формате, организованном Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Во встрече приняли участие профессора и врачи известных клиник ФРГ, а также профессорско-преподавательский состав Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, специалисты столичных научно-клинических центров и областных учреждений здравоохранения.

Особое внимание стороны уделили двустороннему партнерству в таких областях, как профилактика, ранняя диагностика и терапия различных заболеваний, неотложная помощь, онкология, травматология и ортопедия. Германские специалисты дали высокую оценку достижениям Туркменистана в области охраны здоровья населения и отметили значение реализации государственной программы «Здоровья».

Также немецкие врачи подтвердили стремление к расширению многолетнего взаимодействия с туркменскими коллегами в сфере обмена опытом, модернизации и перехода на инновационный путь развития системы здравоохранения Туркменистана.

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