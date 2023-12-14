Постановка артистов туркменского театра удостоилась награды VI театрального фестиваля «Айтматов и театр» в Бишкеке

Государственный музыкально-драматический театр имени Сейитназара Сейди из административного центра Лебапского велаята города Туркменабада с постановкой «Белый пароход» принял участие в VI международном театральном фестивале «Айтматов и театр» в Бишкеке. В театральном форуме также приняли участие труппы из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана.

Туркменоязычная постановка «Белый пароход» по одноименной повести Чингиза Айтматова получила положительные оценки критиков и была отмечена наградой организаторами фестиваля. На торжественной церемонии награждения представителям творческого коллектива из Туркменистана были вручены диплом и статуэтка VI международного театрального фестиваля «Айтматов и театр». Кроме того, за талантливое исполнение центральной роли в спектакле «Белый пароход» актриса Огулшат Джумаева удостоилась специальной награды.

Как отметили организаторы, целью международного фестиваля «Айтматов и театр» является популяризация творчества Чингиза Айтматова и укрепление межгосударственных культурных связей.

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