Туркменистан торжественно отметил Международный день нейтралитета

Народ Туркменистана торжественно отметил Международный день нейтралитета и 28-ю годовщину постоянного нейтралитета страны.

Главные праздничные торжества состоялись в Ашхабаде. Ранним утром в туркменской столице прошла церемония возложения цветов к Монументу нейтралитета, в которой принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства возложил венок к подножию монумента, символизирующего основополагающие принципы политики Туркменистана – миролюбие и гуманизм.

Примеру президента страны последовали представители Меджлиса (парламента), Халк Маслахаты (Народного Совета), члены правительства, послы Туркменистана в зарубежных государствах, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, старейшины, представители общественных организаций и СМИ.

Также во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню нейтралитета и 28-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана. В программу концерта вошли выступления известных артистов, молодых исполнителей и популярных фольклорных коллективов. Праздничные торжества, посвященные Международному дню нейтралитета и 28-й годовщине нейтралитета Туркменистана, прошли в этот день во всех регионах страны.

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