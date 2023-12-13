Туркменистан возобновляет полеты из Ашхабада в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» возобновляет с 15 декабря полеты из Ашхабада в Москву. Об этом сообщено на сайте «Туркменских авиалиний».

«С 15 декабря 2023 года будут выполняться регулярные пассажирские рейсы по маршруту «Ашхабад – Москва – Ашхабад», – говорится в сообщении «Туркменских авиалиний».

Рейсы авиакомпании «Туркменистан» в Москву были приостановлены в начале августа в связи со сложной обстановкой в московской воздушной зоне. В этот период полеты из Туркменистана в Россию осуществлялись до Казани.

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