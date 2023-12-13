В Туркменистане прошла акция по сожжению изъятых наркотических средств

Акция по сожжению изъятых правоохранительными органами Туркменистана наркотических средств и контрабандных табачных изделий прошла в минувшее воскресенье на территории специализированного подразделения МВД страны.

В акции приняли участие руководители Меджлиса, Халк Маслахаты, Государственного совета безопасности, представители общественных организаций, сферы здравоохранения, средств массовой информации, а также почтенные старейшины. Акция стала очередной наглядной демонстрацией того, что Туркменистан твердо выполняет свои международные обязательства в части борьбы с незаконным оборотом наркотиков и в контексте политики по укреплению принципов здорового образа жизни.

Собравшимся были продемонстрированы изъятые наркотические вещества, контрабандные табачные изделия, после чего упакованные мешки были отправлены в топки специальных печей.

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