Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в МИД и дипломатическом корпусе страны

Президент Сердар Бермухамедов провел кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел и дипломатическом корпусе Туркменистана. Соответствующие документы глава государства подписал на расширенном заседании правительства с участием руководителей дипломатических миссий и консульских учреждений страны за рубежом.

Так, постановлением президента Туркменистана Вепа Хаджиев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. Указом главы государства ему присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Постановлением президента Туркменистана Бердинияз Мятиев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Указом президента Туркменистана Атагелди Халджанов освобожден от должностей постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве (город Женева), Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в Швейцарской Конфедерации и одновременно Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Ватикане (город Женева) в связи с переходом на другую работу.

Указом президента Туркменистана Ахмет Гурбанов освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Иран (город Тегеран) и постоянного представителя Туркменистана при Организации экономического сотрудничества.

Указом президента Туркменистана Вепа Хаджиев назначен постоянным представителем Туркменистана при отделении ООН в Женеве (город Женева). Указом президента Туркменистана Вепа Хаджиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Швейцарской Конфедерации (город Женева).

Постановлением президента Туркменистана заведующий отделом Государственного протокола и международных отношений Аппарата президента Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев назначен одновременно заместителем министра иностранных дел.

Постановлением президента Туркменистана Ахмет Гурбанов назначен заместителем министра иностранных дел.

Также указом президента Туркменистана Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели) Шалар Гелдыназаров назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

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