В Ашхабаде состоялся международный форум «Диалог – гарантия мира», приуроченный к Международному дню нейтралитета.

В пленарном заседании форума приняли участие члены правительства, представители парламента, главы диппредставительств Туркменистана за рубежом и аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, а также преподаватели студенты ряда вузов страны и журналисты.

На форуме было отмечено, что, демонстрируя приверженность взятым на себя международным обязательствам, в новую историческую эпоху нейтральный Туркменистан по праву признан миротворческим центром.

Выступившие также подчеркнули, что, занимая активную и ответственную позицию в вопросах международного взаимодействия, Ашхабад придает особое значение многовекторному диалогу с ООН, носящему стратегический характер. В этой связи было отмечено, что нейтральный статус дает Туркменистану особые возможности для укрепления культуры мира, наращивания усилий ООН и других организаций в данном направлении.

После пленарного заседания форум продолжил работу в формате четырех тематических сессий, посвященных превентивной дипломатии, роли женщин в достижении мира посредством диалога, вопросам расширения возможностей молодежи в этой сфере, а также роли дипломатического диалога в экологическом сотрудничестве.

По результатам работы международного форума «Диалог – гарантия мира» был принят итоговый документ. Участники форума приняли обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили признательность за поддержку в проведении встречи.

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