|12.12.23 10:04
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В Туркменистане помиловали более 300 осужденных по случаю Международного дня нейтралитета
В Туркменистане помиловали 302 осужденных лица, в том числе шестерых иностранных граждан по случаю Международного дня нейтралитета. Соответствующие указы на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Документы освобождают помилованных граждан Туркменистана и иностранных граждан, осужденных на территории Туркменистана, от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы. Глава государства поручил руководителям правоохранительных ведомств провести необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.
Также он дал указание главам областных, районных и городских администраций принять меры для трудоустройства помилованных лиц.
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