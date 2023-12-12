Президент Туркменистана принял директора регионального бюро "Программы развития ООН"

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял директора регионального бюро «Программы развития ООН» (ПРООН) по странам Европы и СНГ Ивану Живкович, прибывшую в Ашхабад для участия в праздновании Международного дня нейтралитета.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития многопланового стратегического сотрудничества между Туркменистаном и ООН.

Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимодействия в сфере охраны окружающей среды и здравоохранении. Также на переговорах было отмечено, что «Программа развития ООН» активно участвует в развитии приоритетной для Туркменистана национальной цифровой сети.

В связи с этим была подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества по обмену передовыми практиками в данной сфере, поиску новых устойчивых путей развития экономики, совершенствованию государственных услуг и повышению уровня квалификации госслужащих.

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