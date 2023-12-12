На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 39 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 39 сделок на 83 миллиона 643 тысячи долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Украины и Афганистана приобрели карбимид, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменхимия». Предприниматели из Афганистана закупили также автобензин марки ЕСО-93. Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Турции, Пакистана и Киргизии были реализованы суровая ткань, хлопчатобумажная пряжа, шелк-сырец и отходы хлопкопрядения.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен (госконцерна «Туркменнефть»), ковры ручной работы, упаковочную пленку и шелк-сырец на сумму 14 миллионов 465 тысяч манатов.

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