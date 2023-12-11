Делегация Туркменистана приняла в Берлине участие в международной конференции в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги

Делегация Туркменистана в составе работников науки, культуры и образования приняла в Берлине участие в международной научной конференции, посвященной 300-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги. На конференции также состоялась презентация сборника стихотворений поэта на немецком языке.

На форуме было рассказано о роли Махтумкули Фраги в национальной и мировой литературе, а также об успехах в изучении творческого наследия поэта. В частности, выступившие на конференции рассказали о совместной работе с немецкими учеными по вопросам перевода стихотворений Махтумкули на немецкий язык, а также о последних открытиях, связанных с жизнью и творчеством великого туркменского поэта. В рамках форума была организована выставка книг и других информационных изданий о Махтумкули Фраги.

Члены туркменской делегации в ходе визита в Берлин также провели встречи с европейскими учеными, в ходе которых обсуждались вопросы изучения и сохранения старинных рукописей. Европейские ученые дали высокую оценку работе по сбору и сохранности рукописей, относящихся к истории и литературе туркменского народа.

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