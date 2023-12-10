Туркменистан избран в состав комиссии ЭКОСОС по народонаселению и развитию на 2024-2028 годы

В ходе очередного заседания Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) Туркменистан был единогласно избран в состав комиссии по народонаселению и развитию на период 2024-2028 годов. Благодаря поддержке членов совета Туркменистан выполняет функции члена комиссии с 2016 года.

Комиссия ЭКОСОС по народонаселению и развитию является одной из десяти функциональных комиссий и выполняет контролирующие, координирующие и консультативные функции по таким вопросам, как проблемы и тенденции в области народонаселения, а также статистика и интеграция глобальных стратегий в этой сфере. Сотрудничество Туркменистана с ООН является приоритетом внешнеполитической стратегии страны.

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