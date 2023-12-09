В столице Туркменистана открылась международная медицинская конференция

В Ашхабаде начала работу специальная конференция медицинских и санитарных учреждений «Сотрудничество стран – участниц Движения неприсоединения по вопросам готовности и противодействия возникающим угрозам в области общественного здравоохранения».

Двухдневный форум, проводимый в гибридном формате, посвящен вопросам организации эффективной борьбы с эпидемиями и разработки комплекса мер, нацеленных на их предупреждение и искоренение. В работе конференции участвуют дипломаты и представители медицинских сообществ из 30 стран – участниц Движения неприсоединения, а также международных организаций, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения и других структурных подразделений ООН.

Выступившие на форуме отметили, что пандемия COVID-19, переместившая здоровье в центр глобального диалога, наглядно продемонстрировала, что благополучие человечества напрямую зависит от систем здравоохранения, которые необходимо укреплять посредством международного партнерства.

Также была высоко оценена позиция Туркменистана и его вклад в глобальные усилия по решению проб­лем современности в сфере здравоохранения. В частности, участники конференции поддержали предложение туркменской стороны о проведении регулярных конференций работников медицинских и санитарных учреждений, которые станут платформой для обсуждения новых вызовов и разработки планов совместных действий.

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