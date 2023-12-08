Ахалтекинское коневодство включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

Делегация Туркменистана во главе с ответственным секретарем Национальной комиссии страны по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой приняла участие в 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в городе Касане Республики Ботсвана.

В ходе сессии, на основе широкого консенсуса, без проведения голосования вышеуказанный комитет единогласно принял решение о включении номинации Туркменистана «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

После принятия решения туркменская сторона выразила признательность членам комитета и представителям делегаций за поддержку номинации Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2023