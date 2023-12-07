В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркменско-турецкого партнерства в сфере бизнеса

Ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества были обсуждены в ходе туркменско-турецкого бизнес-форума в Ашхабаде. На форуме было подчеркнуто, что высокий потенциал экономического развития позволяет Туркменистану проводить масштабные реформы и реализовывать крупные проекты в нефтегазовой, транспортной, строительной, химической, электроэнергетической и других отраслях.

По мнению участников бизнес-форума, это привлекает внимание крупных иностранных инвесторов, строительных и технологических компаний, в частности, из Турции, которые хотят работать на перспективном туркменском рынке.

В ходе заинтересованного обмена мнениями участники форума высказались за углубление двусторонних контактов и высоко оценили перспективы туркменско-турецкого партнерства по ряду направлений, в числе которых – строительство, торговля, энергетика, транспорт и текстильная промышленность.

Более конкретное обсуждение совместных проектов и дальнейших направлений взаимодействия состоялось в ходе двусторонних встреч представителей профильных министерств и ведомств Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей страны с турецкими коллегами. По итогам делового форума между туркменскими и турецкими бизнесменами был подписан ряд документов.

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