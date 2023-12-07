В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству. Во встрече приняла участие представительная турецкая делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Туркменскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер по вопросам торговли и бизнеса Батыр Атдаев.

Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, инвестициях, банковском секторе, энергетике, транспортно-логистической области, образовании, науке, здравоохранении других отраслях.

Особое внимание было уделено широкому спектру вопросов, связанных с развитием сотрудничества между Туркменистаном и Турцией в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили возможности поставок туркменского природного газа на турецкий рынок. В этой связи была подчеркнута актуальность проекта поставок газа из Туркменистана в Турцию через территорию Ирана.

Стороны, отметив перспективность данного проекта, договорились в ближайшее время приступить к переговорам на уровне руководителей профильных ведомств и компаний. По результатам заседания комиссии был подписан итоговый протокол.

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