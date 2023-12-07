В столице Туркменистана открылась выставка экспортных товаров Турции

В Ашхабаде открылась выставка экспортных товаров Турецкой Республики. На стендах представлена продукция более 100 турецких компаний, работающих в сфере производства технологического оборудования для промышленных предприятий, стройматериалов, оборудования для тепличных хозяйств, систем водоснабжения, отопления и вентиляции.

В числе участников выставки – крупнейшие производители текстиля, бытовой химии, продовольствия, электроэнергетического оборудования, систем пожарной безопасности, окон, строительных материалов и другой продукции.

Участников выставки экспортных товаров Турции с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он отметил, что Турция является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана, а турецкие компании тесно сотрудничают с туркменскими в реализации совместных проектов в различных сферах экономики.

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