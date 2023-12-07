|07.12.23 08:30
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Президент Туркменистана принял вице-президента Турецкой Республики
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Турецкой Республики, сопредседателя Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству Джевдета Йылмаза.
Стороны обсудили вопросы развития экономического партнерства по ряду направлений, в числе которых торговля, энергетика, транспорт и сельское хозяйство.
«Туркменистан и Турцию связывают многовековые дружественные и братские отношения, что является прочной основой для дальнейшего укрепления межправительственного диалога на высоком уровне», – отметил президент Сердар Бердымухамедов.
Он пожелал вице-президенту Турции успешного проведения выставки экспортных товаров Турецкой Республики и очередного заседания комиссии, а также выразил уверенность, что переговоры и встречи в рамках нынешнего визита будут способствовать упрочению связей между двумя государствами.
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