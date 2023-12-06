Туркменистан принял участие во встрече глав МИД прикаспийских стран

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД страны Рашидом Мередовым приняла участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве.

В своем выступлении руководитель туркменской делегации в качестве актуальной проблемы, требующей пристального изучения, внимания и комплексного подхода, назвал снижение уровня Каспия. Мередов отметил необходимость создания пятисторонней рабочей группы, целью которой должно стать изучение проблем, связанных со снижением объема воды в Каспийском море.

Другим важным направлением сотрудничества в Каспийском регионе глава МИД Туркменистана назвал энергетическое сотрудничество. По мнению туркменской стороны, здесь ключевым аспектом выступает имплементация статьи 14 конвенции о правовом статусе Каспийского моря, формулирующей права сторон на прокладку кабелей и трубопроводов по дну водоема. В этой связи было заявлено, что Туркменистан исходит из того, что строительство подводной инфраструктуры на Каспии отвечает экономическим потребностям прибрежных государств, служит важным условием обеспечения энергетической безопасности и устойчивости в Евразии на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей.

По итогам встречи в Москве было принято заявление министров иностранных дел прикаспийских государств.

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