В столице Туркменистана состоялся туркменско-американский бизнес-форум

В Ашхабаде состоялся 10-й туркменско-американский бизнес-форум, в котором приняли участие руководители и представители профильных государственных и деловых структур двух стран.

Нынешняя встреча, прошедшая в формате круглого стола, продемонстрировала нацеленность Туркменистана и США на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам. В ходе форума были обсуждены вопросы развития туркменско-американского взаимодействия в энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, в агропромышленном комплексе и в сфере высоких технологий. Также было отмечено, что на туркменском рынке имеются хорошие возможности сотрудничества в инвестиционной сфере, а также в области использования возобновляемых источников энергии.

По итогам бизнес-форума было подписан меморандум о взаимопонимании между компанией Case New Holland Industrial и представителями туркменского бизнеса.

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