Президент Туркменистана принял исполнительного директора делового совета «Туркменистан - США»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора делового совета «Туркменистан – США» Эрика Стюарта. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития туркменско-американского партнерства в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, в сфере возобновляемой энергетики, на транспорте, агропромышленном комплексе и сфере высоких технологий.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает большое значение развитию традиционно дружественных отношений с США и пожелал успешного проведения в Ашхабаде юбилейного, 10-го совместного бизнес-форума. Глава государства выразил признательность Эрику ­Стюарту за вклад в развитие туркменско-американских бизнес-контактов и подчеркнул, что Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения делового совета «Туркменистан – США».

В свою очередь американский бизнесмен подтвердил заинтересованность деловых кругов США к упрочению своих позиций на перспективном туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат.

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