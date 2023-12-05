Парк гражданской авиации Туркменистана пополнился новым авиалайнером Boeing 777-300 ER

В Международном аэропорту Ашхабада приземлился новый пассажирский авиалайнер Boeing 777-300 ER, который пополнил парк гражданской авиации страны.

Это первый из двух современных воздушных судов, закупленных по контракту, который был заключен с американской авиастроительной компанией Boeing согласно соответствующему постановлению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Эти самолеты характеризуются высокой экономичностью, комфортабельностью и способны перевозить 368 пассажиров. Дальность беспосадочного полета этих воздушных лайнеров достигает 11 тысяч 390 километров, а их крейсерская скорость составляет 905 километров в час. В навигационном и электронном оборудовании авиалайнеров использованы передовые технологии и разработки.

Технические характеристики новых воздушных лайнеров обеспечивают возможность осуществлять беспосадочные полеты из Туркменистана практически в любую точку Азии и Европы.

© TURKMENISTAN.RU, 2023