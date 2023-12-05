На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи было заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 27 сделок на 18 миллионов 857 тысяч 180 долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Украины и Афганистана приобрели карбамид, произведенный на технологических установках госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесменам из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Афганистана были реализованы портландцемент, махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа, суровая ткань хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен (госконцерна «Туркменнефть»), ковры ручной работы, махровые изделия, постельное белье, хлопчатобумажную пряжу, шелк-сырец, сырые жирные кислоты и отходы хлопка. Общая сумма сделок составила 30 миллионов 156 тысяч манатов.

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