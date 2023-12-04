Делегация Туркменистана во главе с омбудсменом страны посетила Грузию с рабочим визитом

Делегация Туркменистана во главе с омбудсменом страны Яздурсун Гурбанназаровой посетила Грузию с рабочим визитом.

В ходе поездки туркменская делегация встретилась с народным защитником (омбудсменом) Грузии Леваном Иоселиани. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества, обмена опытом и повышения эффективности работы национальных структур Туркменистана и Грузии, защищающих права человека. Грузинские специалисты подробно рассказали туркменским коллегам о деятельности центрального офиса аппарата народного защитника Грузии, входящих в его состав подразделениях и региональных ведомств.

В рамках визита также состоялись встречи с руководителями специальной следственной службы Грузии, Центра по правам человека и других профильных учреждений.

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