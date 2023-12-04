Завершился рабочий визит президента Туркменистана в ОАЭ

Завершился рабочий визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты, где он принял участие в климатической конференции «COP-28».

В заключительный день визита глава государства провел переговоры с вице-президентом ОАЭ, вице-премьером, министром по делам Аппарата президента ОАЭ шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном, а также принял участие в торжествах, посвященных Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе визита президенту Туркменистана от имени вице-президента ОАЭ, премьер-министра, министра обороны ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда Бин Рашид Аль Мактума был вручен специальный подарок – написанные золотой росписью аяты из священного Корана.

Сердар Бердымухамедов с благодарностью принял подарок и отметил, что рассматривает его как символ высокого уровня туркменско-эмиратских отношений. По завершении двухдневного рабочего визита в ОАЭ президент Туркменистана прибыл на родину.

© TURKMENISTAN.RU, 2023