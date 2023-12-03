Президент Туркменистана встретился в Дубае с вице-президентом ОАЭ

Перспективы развития туркменско-эмиратского сотрудничества обсудили на полях климатической конференции «COP – 28» президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и вице-президент, вице-премьер, министр по делам аппарата президента Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Бин Зайед Аль Нахайян.

Глава Туркменистана дал высокую оценку организации климатической конференции, которая стала одним из значимых международных событий уходящего года. Подчеркнув актуальность поднятых на форуме тем, глава государства выразил уверенность, что выдвинутые на этой встрече инициативы откроют новые возможности для конструктивного международного диалога в сфере изменения климата

Он также подчеркнул, что эти базовые сектора туркменской экономики представляют широкое поле для долгосрочного взаимовыгодного партнёрства и масштабных совместных проектов, реализация которых будет способствовать активизации двустороннего экономического взаимодействия.

Отметив, что в ОАЭ искренне радуются достижениям современного Туркменистана, Шейх Мансур Бин Зайед Аль Нахайян выразил заинтересованность эмиратской стороны в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень.

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