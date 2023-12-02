Президент Туркменистана встретился в Дубае с заместителем Генерального секретаря ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на полях климатической конференции «COP-28» встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере изменения климата и, в частности, сокращения выбросов метана в атмосферу. В этой связи стороны подчеркнули, что решение экологических проблем предполагает необходимость объединения усилий на глобальном, региональном и национальном уровнях, необходимость многостороннего сотрудничества и координации действий каждого из государств с ООН.

Стороны также затронули аральскую проблематику. В частности, было отмечено, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН в 2018 и 2019 годах приняла резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала». Заместитель Генерального секретаря ООН в этой связи дала высокую оценку проводимой Туркменистаном работе в экологической сфере, его инициативам и вкладу в решение глобальных задач в этой сфере.

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