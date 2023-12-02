Туркменистан присоединился Глобальному метановому обязательству

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в Дубае с рабочим визитом, выступил на климатической конференции «COP-28».

Глава государства отметил, что Туркменистан рассматривает участие в нынешней конференции как этапное событие в продвижении своей международной стратегии по проблематике изменения климата. По словам президента Бердымухамедова, как ответственное государство Туркменистан осознает необходимость продолжения целенаправленной работы на международном и национальном уровнях, призванной обеспечить дальнейший прогресс в борьбе с изменением климата и его последствиями.

По его словам, на 26-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго Ашхабад заявил о поддержке новой инициативы по Глобальному метановому обязательству, выразил заинтересованность в детальном изучении документа и участии в его реализации.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан в мае 2022 года утвердил определяемый на национальном уровне вклад (NDC) страны по Парижскому соглашению по климату, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20 процентов в 2030 году относительно уровня 2010 года.

«Сегодня с этой высокой трибуны Туркменистан официально заявляет о своем присоединении к Глобальному метановому обязательству», – подчеркнул глава государства. Он также отметил, что одновременно с этим Туркменистан продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государствами-партнерами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на выполнение условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства.

В ходе выступления президент Сердар Бердымухамедов отметил важность подписания 13 ноября нынешнего года меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде для разработки региональных программ, направленных на передачу климатических технологий в Туркменистан и государства Центральной Азии. «Туркменская сторона рассматривает этот документ в качестве первого шага и серьёзной правовой предпосылки для предметного изучения вопроса об открытии в нашей стране Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии», - сказал президент.

По его словам, инициатива Туркменистана о создании специализированного центра ООН для региона с почти 80-миллионным населением, обладающего уникальными природными ресурсами и биоразнообразием и в то же время находящегося в зоне серьезных экологических рисков, сегодня обретает реальные перспективы.

Глава государства также заявил, что Туркменистан приветствует Декларацию по климату и здоровью, Эмиратскую декларацию об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и борьбе с изменением климата, а также инициативу о создании коалиции «COP-28» за многоуровневое партнерство с высокими амбициями по борьбе с изменением климата, которые намечено принять по итогам форума.

В завершение своего выступления, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поблагодарил участников конференции за внимание и пожелал им плодотворной работы.

В этот же день члены делегации Туркменистана приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках климатической конференции «COP-28», посвященных реформированию продовольственных систем, механизмов финансирования охраны окружающей среды, а также интенсификации международного сотрудничества в экологической сфере с учётом изменения климата.

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