Президент Туркменистана прибыл в Дубай для участия в климатической конференции «COP – 28»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Дубай с рабочим визитом для участия в 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата («COP – 28»). Президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту имени шейха Мактума города Дубая, где главу Туркменистана встретили официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов и члены туркменской делегации.

Ожидается, что президент Туркменистана выступит на климатическом форуме и озвучит позицию своей страны по ключевым проблемам изменения климата. Как отмечают эксперты, Туркменистан на практике демонстрирует ответственную и инициативную позицию в решении актуальных экологических проблем современности, о чем свидетельствует участие туркменской делегации во главе с президентом страны в климатической конференции «COP – 28».

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