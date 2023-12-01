Российский вуз провел курсы повышения квалификации для педагогов Туркменистана

Государственный педагогический университет из Набережных Челнов (Татарстан) провел курсы повышения квалификации для 200 туркменских педагогов на базе Национального института образования Туркменистана. В течение десяти дней преподаватели вузов, учителя средних школ и воспитатели детских садов из Туркменистана посещали занятия российских коллег. На семинарах специалисты из России ознакомили туркменских педагогов с современными технологиями преподавания различных предметов.

В частности, участникам курсов были предложены новые методики и навыки преподавания математики, информатики, биологии и химии. Также были рассмотрены эффективные приёмы интегрированного урока русского языка и литературы с использованием цифровых технологий. По итогам обучающих занятий туркменским педагогам были вручены сертификаты о прохождении курсов повышения профессиональной квалификации от педагогического университета.

Как отметили организаторы курсов, это первая подобная практика в сфере образовательного сотрудничества Туркменистана и России, которую в перспективе планируется продолжить.

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