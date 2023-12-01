Президент Туркменистана примет участие в климатической конференции «COP – 28» в ОАЭ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 1-2 декабря примет участие в 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата («COP – 28») в Объединенных Арабских Эмиратах. О подготовке рабочего визита главы государства в ОАЭ для участия в климатической конференции на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Заслушав отчет, глава государства подчеркнул важность всемирного климатического форума, на повестку дня которого будут вынесены вопросы, имеющие важное значение для обеспечения устойчивого развития в мире и будущего всего человечества.

По словам президента Сердара Бердымухамедова, Туркменистан на практике демонстрирует ответственную и инициативную позицию в решении актуальных экологических задач, о чем свидетельствует предстоящее участие туркменской делегации в конференции «COP – 28».

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