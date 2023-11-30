В Ашхабаде подвели итоги чемпионата мира по борьбе кураш

В конференц-зале отеля «Sport» Олимпийского городка Ашхабада состоялся медиафорум, посвященный итогам завершившегося накануне XIV чемпионата мира по борьбе кураш.

Во встрече приняли участие руководители Международной ассоциации кураша (IKA), Африканского союза (АКИ), Европейской конфедерации этого вида борьбы (EKC), Госкомспорта Туркменистана, Национального олимпийского комитета страны, других организаций и СМИ.

Открывая медиафорум, президент Международной ассоциации кураша Хайдар Фарман поздравил собравшихся с успешным завершением в Ашхабаде чемпионата мира и выразил признательность Туркменистану за вклад в успех этого грандиозного спортивного события. На медиафоруме было отмечено, что ашхабадский чемпионат мира по курашу вызвал большой интерес в международных СМИ. Поединки первенства транслировались в прямом эфире на ряде телеканалов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, а также в Интернете.

Отдельные программы и видеоролики, посвященные этому турниру, транслировались на многих международных телеканалах. Помимо этого, материалы о чемпионате мира по курашу были опубликованы в изданиях Международной ассоциа­ции спортивной прессы и Азиатского союза спортивной прессы. Также на медиафоруме была отмечена работа аккредитованных в Туркменистане журналистов зарубежных СМИ.

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