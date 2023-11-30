В Ашхабаде состоялось заседание Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, в котором приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств двух стран. На переговорах туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, делегацию КНР - член постоянного комитета Политбюро ЦК компартии Китая, вице-премьер Госсовета Дин Сюэсян.

Стороны обсудили вопросы развития партнерства в энергетике, транспортно-логистической и научно-технической сферах, торговле, сельском хозяйстве. Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для развития взаимодействия представителей бизнеса двух государств.

По итогам заседания Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству были подписаны соглашение между правительствами Туркменистана и КНР о международном автомобильном

сообщении и меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Министерством науки и технологий Китая.

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