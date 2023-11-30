Президент Туркменистана принял вице-премьера Госсовета Китая

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена постоянного комитета Политбюро ЦК компартии Китая, заместителя премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Ашхабад для участия в 6-м заседании Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня заседания межправительственного комитета. Особое внимание было уделено таким направлениям партнерства, как торгово-экономическая, гуманитарная и научно-техническая сферы, энергетика, транспорт, логистика. Было отмечено, что двустороннее партнерство, носящее стратегический и долгосрочный характер, эффективно развивается по ряду направлений. В частности, активизируются межпарламентские, межпартийные связи и межрегиональное сотрудничество. Также стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в региональных и международных организациях, прежде всего в ООН.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Дин Сюэсян выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственных отношений, отвечающих интересам народов Туркменистана и Китая.

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