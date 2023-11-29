Сборная команда Туркменистана успешно выступила на чемпионате мира по борьбе кураш в Ашхабаде

В спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада завершился XIV чемпионат мира по борьбе кураш.

Как сообщалось ранее, в первый соревновательный день туркменские спортсмены завоевали 8 медалей: две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. В заключительный день соревнований копилка медалей туркменской команды пополнилась еще семью наградами: тремя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой.

Третью золотую медаль команде Туркменистана принес Вепа Авлякулиев (до 60 кг), в финале взявший верх над Емуром Сулейменом из Казахстана. Четвертую золотую медаль в команде Туркменистана завоевала дебютантка мирового первенства Сабина Кадырова (до 78 кг). В финале в упорной борьбе она победила вице-чемпионку мира Филуру Эргашову из Узбекистана. Пятую золотую медаль в туркменской сборной завоевал Даянч Омиров (до 81 кг). В заключительном поединке он одержал верх над Бекадилом Шаймерденовым из Казахстана.

Серебряных медалей в команде Туркменистана удостоились Шатлык Джуманыязов (до 73 кг), Джахан Мухаммедова (до 87 кг) и Сабина Агаджанова (свыше 87 кг). Бронзовую медаль для команды Туркменистана завоевал Довлет Хемракулыев (до 66 кг).

Таким образом, атлеты Туркменистана выиграли на домашнем чемпионате мира по борьбе кураш 15 наград – пять золотого, 6 серебряного и 4 бронзового достоинства.

С этими показателями туркменские борцы значительно опередили по общему количеству медалей (15) остальные команды, уступив в командном зачете по количеству золотых наград только сборной Узбекистана, в активе которой 7 золотых и по 1 серебряной и бронзовой награде. Замкнула тройку призеров сборная Казахстана, борцы которой завое­вали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

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