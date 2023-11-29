В Туркменистане открылась выставка технологий производства продуктов питания «Agro-Pak Туркменистан–2023»

В Ашхабаде начала свою работу международная выставка современных технологий производства продуктов питания «Agro-Pak Туркменистан–2023». Свою продукцию, услуги и потенциал сотрудничества на смотре представили около 90 туркменских и зарубежных компаний, работающих в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания.

На стендах демонстрируются упаковочные машины, смесители кормов, сеялки, агрегаты для производства растительного масла, переработки животноводческого и птицеводческого сырья, овощей, фруктов и другой сельхозпродукции. Также экспонаты выставки знакомят посетителей с современными тенденциями в строительстве теплиц, ирригационных систем капельного орошения и животноводческих ферм.

Участников выставки «Agro-Pak Туркменистан–2023» с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он подчеркнул, что в Туркменистане ведется программная работа по решению задач укрепления продовольственной безопасности. Это является одним из основных факторов социально-экономического развития страны.

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