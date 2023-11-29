Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, прибывшего в Ашхабад во главе делегации для участия в заседании Туркменско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего партнерства, выстраиваемого на долгосрочной основе. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в области поставок энергоресурсов, увеличения объемов двустороннего товарооборота и грузоперевозок за счет использования потенциала морских портов на Каспии, создания транспортных коридоров, а также взаимодействия в сфере коммуникаций и связи.

Собеседники также подчеркнули заинтересованность в расширении традиционного диалога в области культуры, науки и образования, что является прочной основой для укрепления связей между двумя братскими народами.

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