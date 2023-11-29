В Ашхабаде состоялось заседание туркменско-азербайджанской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Туркменско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Туркменскую сторону на переговорах возглавил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев, делегацию Азербайджана – министр экономики Микаил Джаббаров.

В ходе встречи был обсужден ход выполнения решений предыдущего заседания комиссии, а также перспективы расширения двустороннего торгово-экономического партнерства. При этом была отмечена положительная динамика роста товарооборота между двумя странами. Стороны также рассмотрели вопросы активизации взаимодействия в энергетике, нефтегазовой сфере, химической отрасли, в области транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства, пищевой промышленности, градостроительства, экологии и гуманитарной сфере.

Участники заседания приветствовали открытие представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Ашхабаде, отметив высокий уровень туркменско-азербайджанского сотрудничества в газовой сфере. Также была достигнута договоренность об активном участии представителей бизнеса двух стран в бизнес-форумах, конференциях и выставках, проводимых на территории Туркменистана и Азербайджана.

По итогам встречи был подписан протокол заседания. Также была достигнута договоренность о проведении в следующем году нового заседания межправительственной комиссии в городе Баку.

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