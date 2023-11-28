Президент Туркменистана и спецпредставитель президента США по климату провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и специальным представителем президента США по климату Джоном Керри. Главными темами беседы стала подготовка к предстоящей климатической конференции «COP – 28» в Дубае, взаимодействие Туркменистана и США в области сокращения выбросов метана в атмосферу и возможности правового закрепления сотрудничества в данной сфере.

Как отметил Сердар Бердымухамедов, Туркменистан рассматривает вопросы изменения климата в качестве одного из приоритетных аспектов внешнеполитического курса. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан с уважением относится к позиции государств мира, в том числе США в отношении принимаемых мер по консолидации усилий международного сообщества по данной проблематике.

Выразив признательность главе Туркменистана за проводимую работу в решении такого актуального вопроса современности, как борьба с изменением климата с упором на сокращение выбросов метана в атмосферу, Джон Керри выдвинул ряд предложений. Было отмечено, что глобальные экологические вызовы ставят перед государствами мира новые задачи, прежде всего касающиеся модернизации национальных планов и стратегий, включения в них современных стандартов по снижению выбросов парниковых газов. Вместе с тем требуется решение вопросов инвес­тиций в возобновляемые источники энергии, разработка технологий для адаптаций к изменениям климата.

В завершение телефонного разговора президент Сердар Бердымухамедов и специальный представитель президента США по климату Джон Керри высказались за дальнейшее продолжение конструктивного межгосударственного взаимодействия в сфере экологии. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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