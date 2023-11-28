В первый соревновательный день чемпионата мира по борьбе кураш в Ашхабаде туркменские борцы завоевали восемь медалей

В Ашхабаде прошли соревнования первого дня 14-го чемпионата мира по борьбе кураш. Определились чемпионы и призеры в трех весовых категориях у мужчин и в пяти у женщин, и в каждой из них туркменские мастера кураша удостоились медалей.

По итогам поединков первого дня соревнований туркменистанцы завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Первое золото команде Туркменистана принесла Динара Розыкулова (весовая категория до 63 кг), победившая в финале Ван-Тин Ли (Китайский Тайбэй). Вторую золотую медаль в команде Туркменистана завоевала Мария Лохова (до 70 кг). В финале она одержала верх над иранской спортсменкой Доня Агаи.

Серебряных наград в команде Туркменистана удостоились Айширин Хайдарова (до 48 кг), Айнур Аманова (до 52 кг) и Санжар Абдырахманов (до 90 кг). Бронзовые награды туркменской команде принесли Гульшат Аннаева (до 57 кг), Руслан Эсгеров (до 100 кг) и Сапа Сапаев (свыше 100 кг).

© TURKMENISTAN.RU, 2023