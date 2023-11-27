В Ашхабаде прошла международная транспортная конференция

В Ашхабаде по случаю Всемирного дня устойчивого транспорта состоялась международная научно-практическая конференция «Устойчивый транспорт: вклад в устойчивое развитие».

В работе форума, прошедшего в гибридном формате, приняли участие руководители и специалисты туркменских транспортных ведомств и организаций, представители структур ООН в Туркменистане, международных, региональных и субрегиональных транспортных компаний, работающих в сфере транспорта.

На конференции было подчеркнуто, что транспортная взаимосвязанность имеет решающее значение для будущего всех государств в плане снижения стоимости перевозки товаров и улучшения доступа к глобальным рынкам. При этом была отмечена важность транспорта для содействия интеграционным процессам, укрепления контактов между сельскими и городскими районами, создания наиболее оптимальных условий для достижения глобальных Целей устойчивого развития ООН.

Выступившие на форуме подчеркнули, что мероприятия, проводимые в рамках празднования Всемирного дня устойчивого транспорта, будут повышать осведомлённость населения в вопросах наращивания мультимодального транспортного сообщения, развития экологичного транспорта, создания социально-инклюзивной транспортной инфраструктуры.

В рамках международного форума также прошло первое заседание Совместной туркменско-казахстанской рабочей группы по вопросам транспорта, транзита и логистики, на котором были определены перспективные направления взаимовыгодных контактов.

Участники конференции приняли обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили признательность за создание условий для проведения форума на высоком уровне.

В мае этого года на 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана была единогласно принята резолюция об объявлении 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта.

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